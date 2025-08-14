Prefeitura de SP investiga se Jockey desviou R$ 61 mi destinados a restauro

Idealizado para viabilizar a preservação de bens de interesse histórico e ambiental, o TDC permite aos proprietários de um imóvel tombado negociar no mercado títulos imobiliários referentes à área preservada como uma espécie de recompensa ou indenização.

Segundo dados obtidos pela reportagem via LAI (Lei de Acesso à Informação), o Jockey lançou mão do instrumento cinco vezes entre 2018 e 2024, transferindo, no total, 127 mil m² de seu potencial construtivo —36% a que tem direito— e arrecadando R$ 61.245.015,76.

Com 586 mil m² de área tombada, o TDC total do hipódromo paulistano é de 351,9 mil m² . O saldo, portanto, ainda pode ser colocado à venda.

A verba arrecadada precisa ser obrigatoriamente usada no "atendimento às providências relativas à conservação do imóvel", conforme preveem o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor do Município, de 2014.

A investigação aberta pela prefeitura pretende checar se os recursos captados foram desviados de sua função e usados, por exemplo, para pagar dívidas, apurou o UOL.

Em balanços oficiais publicados na internet, a direção do Jockey já tratou o TDC como receita extra para "sustentação do caixa".