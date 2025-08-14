Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, reclamou de uma "situação constrangedora" vivenciada dentro do sistema penitenciário de Minas Gerais após sua detenção, na terça-feira (12).

O que aconteceu

Renê fez a reclamação durante a audiência de custódia que converteu sua prisão para preventiva ontem. Ao ser questionado pelo juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno sobre como foram suas primeiras horas na cadeia, o empresário disse ter vivenciado uma "situação constrangedora" enquanto esteve encarcerado no Ceresp (Centro de Remanejamento) Gameleira.

Sem detalhar com precisão qual foi o tipo de constrangimento ao qual ele teria sido submetido, Renê também disse ter sido chamado de "covarde". "Teve uma situação que foi um pouco constrangedora... Eu tenho o nome da pessoa que pediu para eu agachar três vezes quando eu saí da cela... Tinham alguns agentes juntos que começaram a falar: 'Tu matou o gari por quê? Você fez isso, covarde?'. Eu falei: 'Cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso".