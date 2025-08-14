Robinho, Thiago Brennand e hacker: SP vai transferir presídio dos famosos

Governo não informou se pretende criar uma nova ala para os presos famosos do estado em Potim. O UOL questionou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) sobre o porquê da mudança e se todos os presos da P2 irão para a mesma área em Potim, mas a pasta disse que, "por motivo de segurança, não comenta eventuais movimentações de presos".

Transferência dos presos da P2 de Tremembé deverá ser concluída até novembro. Questionado o governo estadual não informou se os familiares e as defesas dos detentos já foram comunicados sobre a mudança.

Alteração no perfil dos presos da P2 de Tremembé foi comunicada pelo governo ao Tribunal de Justiça estadual. Ao UOL, o TJSP informou que foi "cientificado sobre a mudança", mas ressaltou que o Executivo "possui discricionariedade para realizar a transferência de presos entre suas unidades, não sendo necessária autorização judicial", por esse motivo não opinou sobre a decisão do Executivo.

Robinho e Fernando Sastre estão na P2 de Tremembé; Cristian Cravinhos, atualmente no semiaberto, já esteve preso no local Imagem: Reprodução; Reprodução/TV Globo; Reprodução/Record TV



'Presídio dos famosos'

O Complexo Penitenciário de Tremembé é composto por cinco presídios. Cada unidade prisional possui abriga presos com diferentes perfis de periculosidade, desde os "comuns" aos "famosos", e opera com estruturas de segurança específicas para cada ala.