Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

O secretário de Infraestrutura de Buriti, no interior do Maranhão, foi morto hoje por um guarda municipal após uma discussão entre os dois no centro da cidade.

O que aconteceu

Antônio José Ferreira da Silva, conhecido como "Toinho Francês", foi baleado na região do peito, segundo a Polícia Civil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Motivação para a discussão não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Buriti.