Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

O secretário de Infraestrutura de Buriti, no interior do Maranhão, foi morto hoje por um guarda municipal após uma discussão entre os dois no centro da cidade.
O que aconteceu
Antônio José Ferreira da Silva, conhecido como "Toinho Francês", foi baleado na região do peito, segundo a Polícia Civil. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Motivação para a discussão não foi divulgada. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Buriti.
Guarda foi preso em flagrante por policiais militares. Toinho deixa esposa e oito filhos.
Prefeitura de Buriti decretou luto de três dias. "A prefeitura expressa suas condolências à família e amigos e a toda a população buritiense, rogando a Deus que conforte os corações enlutados.
