Suspeito de lavar dinheiro para empresas foi acusado de golpe do ouro em MS

Araújo foi preso em 2017, depois solto no ano seguinte e preso novamente. O grupo acusado de envolvimento firmava, segundo o MP de Mato Grosso do Sul, contratos em cartórios para dar credibilidade ao esquema e usava frases motivacionais com linguagem religiosa para atrair as vítimas. "Vocês têm que acreditar", "vocês foram os escolhidos", "aguardem que a benção virá" são algumas das frases.

A decisão do STJ para trancar a ação também levou em consideração o que chamou de "ausência de vítimas". O ministro relator do caso afirmou que houve "sucessivas tentativas de intimação das supostas vítimas, inclusive fora do prazo legal". A defesa dos acusados também se apoiou nessa justificativa e disse na época que, das três pessoas identificadas pelo MP-MS, apenas duas se manifestaram. "Não se pode conceber que a vítima seja intimada para representação por diversas vezes até entender que deve representar", apontou Messod.

Ao UOL, a defesa de Araújo disse que não há mais o que falar sobre essa ação. Em relação a operação do Ministério Público de São Paulo, a advogada Suzana de Camargo Gomes afirmou que pediu acesos aos elementos da investigação, além da revogação da prisão preventiva contra o empresário.

Elo para investigação

Na terça-feira, o empresário voltou a ser preso após envolvimento no esquema de corrupção liderado por um auditor fiscal. Para o MP de São Paulo, conforme o UOL mostrou, Artur Gomes da Silva Neto tinha "todo o domínio" sob o procedimento ilegal que envolve valores bilionários. A investigação da promotoria apontou que as empresas pagavam propina em troca de vantagens indevidas na secretaria estadual da Fazenda.

As empresas de Araújo colaboraram para que a investigação o ligasse ao auditor. Inicialmente, o Ministério Público paulista confirmou um vínculo do empresário a Neto por uma empresa anterior a Smart Tax, que é investigada no processo. Para chegar até o empresário, promotores de Mato Grosso do Sul informaram os agentes paulistas sobre a presença dele em São Paulo. Eles também relataram sobre sua conduta no estado.