Amazônia tem maior taxa de violência sexual contra crianças e adolescentes

A região da Amazônia Legal registrou 38 mil casos de violência sexual e 3 mil mortes de crianças, adolescentes e jovens até 19 anos entre 2021 e 2023, revela estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), divulgado hoje.

O que aconteceu

O estudo "Violência contra crianças e adolescentes na Amazônia" tem como base dados das Secretarias de Segurança Pública estaduais. Amazônia Legal inclui mais de 700 municípios de nove estados do bioma amazônico.

A região apresenta taxas de violência sexual maiores do que o resto do país. O estudo mostra que a Amazônia Legal registrou 141,3 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes em 2023. O dado é 21,4% acima da média nacional, de 116,4.