Advogada: Banir acesso de menores a redes pode ser saída para protegê-los

Juliana frisou que o vídeo do youtuber Felca se tornou um elemento fundamental para a discussão em torno da exploração infantil.

Falávamos sobre tráfico de pessoas e de crianças muitas vezes olhando para a exploração sexual e prostituição. Deixamos de tratar essas situações tidas como mais sutis, mas que não são nem um pouco assim. São igualmente graves, de uma exploração comercial dos corpos dessas crianças.

Hoje vemos uma luz lançada sobre estas situações que antes não eram debatidas de maneira tão profunda e ampla socialmente. Evidentemente isso não pode, mas eram feitas vistas grossas e algumas situações ficavam em linhas um pouco tênues.

Por exemplo, a mãe blogueira de maternidade que monetiza um vídeo da criança tomando banho para fazer uma 'publi' de um xampu. Isso fica em um espaço de debate muito delicado, mas que também precisa ser destacado.

Essa zona cinzenta sobre a exploração da criança e de seus corpos veio à tona com esse vídeo [do Felca]. Não pode haver nenhum tipo de exploração, nem a 'bonitinha' e nem a que nos causa um asco maior e que gera um enfrentamento com questões morais. Essa imagem de exploração infantil tem que acabar. Juliana Bertholdi, advogada

Josias: Caso Hytalo mostra que falta disposição para proteger crianças

A prisão do influenciador Hytalo Santos revela que as leis de proteção a crianças e adolescentes funcionam, mas falta disposição para cumpri-las, analisou o colunista Josias de Souza.