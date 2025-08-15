Homem com ELA é impedido de embarcar após Gol exigir formulário no portão

A companhia aérea exigiu o formulário minutos antes do voo, e a liberação não saiu a tempo. A empresa exigiu o Medif (sigla em inglês para Formulário de Informações para Passageiros com Necessidades Especiais) no portão às 14h56, mas o formulário só foi aprovado após o horário do voo, marcado para 15h35. Uma médica brasileira o enviou às 15h28, mas o embarque foi negado porque o médico da companhia não respondeu a tempo.

No site da Gol, consta que o formulário deve ser enviado entre 15 dias e 72 horas antes do voo. O documento, preenchido por um médico, detalha a condição do passageiro e as necessidades específicas para avaliação da empresa. Casos de doenças neurodegenerativas como a ELA estão entre os que exigem esse preenchimento.

Hotel sem estrutura

Grupo foi hospedado em hotel sem acessibilidade; uma mala foi despachada separadamente para Porto Alegre. A família precisou improvisar para transferir Schirmer da cadeira à cama, na ausência do equipamento Hoyer (guincho portátil usado em pessoas com mobilidade severamente reduzida). "Ele é obeso, o que torna o transporte ainda mais difícil. Usa sonda externa para urina e estava desde o início da viagem sem ir ao banheiro", disse Ana Carolina.

A família relatou constrangimento e falta de apoio no aeroporto. Segundo Ana, um funcionário teria dito que "nenhuma companhia aérea brasileira levaria vocês". A família relatou constrangimento e se sentiu "tratada como indigente".

O embarque só foi possível na tarde seguinte, após mais de 24 horas de espera e perda de três voos. A empresa aérea arcou com hotel, transporte e alimentação, mas a sobrinha expressou indignação: "Gostaria que a Gol revisse seus processos, para que outras pessoas com deficiências, igual ao meu tio, não sejam sujeitas a esse tipo de tratamento".