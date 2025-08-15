Biomédico suspeito de falsificar exames médicos em MT é preso

Um biomédico que atuava como técnico de uma rede de laboratórios em Cuiabá foi preso por fraudes e falsificações em exames.

O que aconteceu

Biomédico foi preso por suspeita de falsificações em laudos e resultados de exames de laboratório. Ele foi detido hoje durante a Operação Comprova.

Polícia aponta que biomédico não realizava os exames e nem enviava os materiais para análise. A investigação levantou que as amostras coletadas pelo laboratório eram descartadas, e os documentos falsificados.