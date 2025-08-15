Prejuízo de R$ 500 mil: como falso advogado aplicou golpes

Ao todo, 50 policiais participaram da ação. A operação foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, ligada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DF), e contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal.

Suspeitos responderão pelos crimes de estelionato qualificado pelo meio eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a PCDF, as penas podem chegar a 23 anos de prisão.

Como funciona o golpe do falso advogado

Criminosos entram em contato com vítimas se passando por seus advogados ou pelo escritório de advocacia. Eles usam credenciais vazadas dos defensores para obter dados sobre ações judiciais e sobre as partes envolvidas. Além de terem muitas informações, o uso de imagens reais dos advogados ou do logotipo dos escritórios dá credibilidade à fraude.

No contato, golpistas pedem pagamento de supostos impostos ou taxas para liberar valores pendentes nas ações. De acordo com a investigação, eles alegam que as transferências são "indispensáveis para a conclusão de processos ou para o levantamento de valores judiciais".

OAB disponibiliza ferramenta para evitar golpe

Pelo ConfirmADV, é possível verificar identidade do advogado. Basta acessar o site confirmadv.oab.org.br, e inserir o número da inscrição na OAB, o estado e o e-mail do profissional.