Homem é espancado por 7 pessoas após beijar rapaz na rua em MS; veja

Primeira agressão foi verbal; depois, o grupo partiu para a violência física. Em depoimento, o estudante relatou que, inicialmente, o grupo disse que ali não era "lugar de viado" e mandou os dois irem embora.

Na sequência, o grupo partiu para a violência física, sem permitir que a vítima conseguisse escapar. O estudante disse que tentou fugir, mas caiu no chão e foi espancado pelos agressores com chutes, socos e capacetadas. O rapaz que estava com ele levou um soco na boca, mas conseguiu correr.

Estudante teve ferimentos no rosto e precisou levar alguns pontos. A motocicleta dele foi destruída pelos criminosos.

Caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Campo Grande. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul disse que o caso ainda sob investigação e, até o momento, ninguém foi preso.

Vereador de Campo Grande cobrou "investigação séria" da Polícia Civil para localizar os suspeitos. Beto Avelar (PP), que é pai de um filho LGBT, disse se solidarizar com as vítimas e afirmou temer que seu filho também seja alvo de violência homofóbica. "Fico com o coração apertado com uma notícia como esta porque a homofobia mata — e não é só quando tira a vida fisicamente. Ela mata sonhos, mata a sensação de pertencimento, mata a paz de famílias inteiras. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria temer todos os dias pela vida do seu filho simplesmente por ele amar quem ama", afirmou Avelar.