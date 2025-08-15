Homem que matou assaltante pode ser preso? Em que casos é legítima defesa?

O disparo foi feito quando o assaltante tentava fugir depois de ter a arma tirada de suas mãos. A legítima defesa não se aplica quando o agressor já está desarmado e fugindo. Criminalistas explicam que a reação armada só se justifica enquanto há agressão atual, concreta e iminente. Se o perigo cessou, a resposta passa a ser classificada como excesso.

A análise jurídica considera o momento do disparo como fator determinante. O advogado Carlos Dantas Filho afirma que, "se o tiro foi no embate, ainda há espaço para legítima defesa; se foi após a fuga, não há mais justificativa jurídica, soa como vingança." Para o criminalista Guilherme Gama, "ausente o perigo atual ou iminente, a reação se torna desproporcional".

Mesmo que o caso tenha sido registrado como legítima defesa, o motorista pode ser denunciado por homicídio, segundo os especialistas. Eles explicam que o boletim de ocorrência é apenas um relato preliminar. "O Ministério Público pode denunciar se entender que houve excesso, especialmente se o disparo ocorreu com o assaltante já em retirada", diz Dantas.

Gama complementa que "o uso de arma em via pública representa perigo para terceiros". Isso pode agravar a responsabilização penal.

A jurisprudência (conjunto de decisões sobre um tema) tende a afastar a tese de legítima defesa quando a ameaça já cessou. Os especialistas alertam que, em casos como este, a Justiça pode nem reconhecer a excludente inicial. "A Justiça busca evitar que a legítima defesa vire salvo-conduto para punições privadas", afirma Dantas. Gama reforça que, "quando não há agressão atual, o fato não configura legítima defesa nem com excesso —é simplesmente homicídio".

Critérios objetivos

A avaliação do excesso se baseia em três critérios objetivos, segundo os especialistas. É preciso verificar se a agressão ainda ocorria, se o meio utilizado era indispensável e se havia alternativa menos lesiva. Se essas condições não estão presentes, o uso da força é considerado injustificado.