Horário do rodízio em SP hoje: veja que horas começam e terminam restrições

Os horários são fixos. A restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h, períodos em que o trânsito costuma ser mais intenso. Das 10h01 até 16h59 e após às 20h, não há restrições.

Mapa dos limites do rodízio de veículos em São Paulo, chamado de mini-anel ou centro expandido Imagem: Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

A área de aplicação é ampla. O chamado centro expandido abrange bairros centrais e parte das zonas Oeste, Sul, Leste e Norte, delimitados por importantes avenidas e marginais:

Marginal do Rio Tietê

Marginal do Rio Pinheiros

Avenida dos Bandeirantes

Avenida Salim Farah Maluf

Complexo Viário Maria Maluf

Avenida Afonso D'Escragnole Taunay

Viaduto Grande São Paulo

Avenida das Juntas Provisórias

Motorista comete infração média se não respeitar a norma. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.