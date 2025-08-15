Assine UOL
Horário do rodízio em SP hoje: veja que horas começam e terminam restrições

Do UOL, em São Paulo
28/07/2020 - Trânsito de veículos na Radial Leste, na pista sentido centro, em São Paulo
28/07/2020 - Trânsito de veículos na Radial Leste, na pista sentido centro, em São Paulo Imagem: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

No rodízio de veículos de São Paulo, carros e caminhões ficam proibidos de circular no centro expandido entre 7h e 10h e entre 17h e 20h.

Como funciona o rodízio de São Paulo?

A regra é simples. De segunda a sexta-feira, veículos com placas terminadas em determinados números não podem circular no centro expandido (veja mapa abaixo). O objetivo é diminuir o número de automóveis nas vias mais movimentadas.

  • Segunda-feira: finais de placa 1 e 2
  • Terça-feira: finais de placa 3 e 4
  • Quarta-feira: finais de placa 5 e 6
  • Quinta-feira: finais de placa 7 e 8
  • Sexta-feira: finais de placa 9 e 0

Os horários são fixos. A restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h, períodos em que o trânsito costuma ser mais intenso. Das 10h01 até 16h59 e após às 20h, não há restrições.

Mapa dos limites do rodízio de veículos em São Paulo, chamado de mini-anel ou centro expandido
Mapa dos limites do rodízio de veículos em São Paulo, chamado de mini-anel ou centro expandido Imagem: Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

A área de aplicação é ampla. O chamado centro expandido abrange bairros centrais e parte das zonas Oeste, Sul, Leste e Norte, delimitados por importantes avenidas e marginais:

  • Marginal do Rio Tietê
  • Marginal do Rio Pinheiros
  • Avenida dos Bandeirantes
  • Avenida Salim Farah Maluf
  • Complexo Viário Maria Maluf
  • Avenida Afonso D'Escragnole Taunay
  • Viaduto Grande São Paulo
  • Avenida das Juntas Provisórias

Motorista comete infração média se não respeitar a norma. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A restrição tem exceções. Ela não se aplica a motocicletas e similares, além de transporte coletivo e de lotação, transporte escolar, guinchos, devidamente autorizados; além de veículos destinados a socorro e salvamento, polícia, entre outras exceções descritas em legislação.

O rodízio foi implementado em 1997. A medida visa reduzir o congestionamento no centro expandido. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.

