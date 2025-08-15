Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

Local onde Hytalo e o marido estavam hospedados foi encontrado após polícia identificar carro usado pelo casal. Segundo o delegado, o serviço de inteligência da polícia civil monitorou a localização do veículo, que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

As pessoas que acompanhavam Hytalo e o marido eram familiares do casal, segundo a defesa. Um primo do influenciador que estava na delegacia na tarde de hoje relativizou o fato de crianças e adolescentes aparecerem dançando nos vídeos publicados nas redes sociais e disse que o cumprimento dos mandados é a "criminalização do funk e do brega funk".

Oito celulares foram apreendidos com Hytalo e Israel, quatro com cada um. Eles vão passar por perícia. Ainda não se sabe se a perícia vai ser feita em São Paulo ou na Paraíba, de onde partiram os mandados de prisão.

Desde ontem o casal estava na mansão, que foi alugada, e a polícia acredita que eles tinham planos de fugir, informação que a defesa nega. "É uma hipótese, a gente tinha a informação de que era provável que eles enfrentassem uma fuga", afirmou o delegado Ronaldo Tossunian. O advogado de Hytalo afirmou que eles estavam no estado para um encontro de influenciadores.

Hytalo e o marido deixaram a sede do Deic e seguiram para o Instituto Médico Legal. Eles devem passar a noite presos em Carapicuíba, aguardando audiência de custódia.

Fãs, em sua maioria crianças e adolescentes, compareceram à delegacia. Alguns deles estavam com mochilas escolares e pediam para que a polícia "soltasse o Hytalo".