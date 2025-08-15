Assine UOL
Cotidiano

Hytalo Santos dormia quando polícia chegou à casa; veja detalhes da prisão

Lorena Barros
Do UOL, em São Paulo
Hytalo Santos chega ao Deic após prisão por suspeita de exploração sexual infantil
Hytalo Santos chega ao Deic após prisão por suspeita de exploração sexual infantil Imagem: Marcelo Gonçalves/Folhapress

O influenciador Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, estavam dormindo no momento em que a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão na mansão onde eles estavam hospedados, em Carapicuíba.

O que aconteceu

Seis pessoas, todas maiores de idade, estavam na residência com os influenciadores. A informação foi confirmada pelo delegado Fernando David, titular da 3ª DIG (Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública).

O casal não resistiu à prisão e abriu a porta para a polícia. "Chegamos mais ou menos às oito da manhã (de hoje). A gente não precisou arrombar a porta. Eles cooperaram, inclusive, estavam dormindo na hora da abordagem", afirmou o delegado.

Local onde Hytalo e o marido estavam hospedados foi encontrado após polícia identificar carro usado pelo casal. Segundo o delegado, o serviço de inteligência da polícia civil monitorou a localização do veículo, que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

As pessoas que acompanhavam Hytalo e o marido eram familiares do casal, segundo a defesa. Um primo do influenciador que estava na delegacia na tarde de hoje relativizou o fato de crianças e adolescentes aparecerem dançando nos vídeos publicados nas redes sociais e disse que o cumprimento dos mandados é a "criminalização do funk e do brega funk".

Oito celulares foram apreendidos com Hytalo e Israel, quatro com cada um. Eles vão passar por perícia. Ainda não se sabe se a perícia vai ser feita em São Paulo ou na Paraíba, de onde partiram os mandados de prisão.

Desde ontem o casal estava na mansão, que foi alugada, e a polícia acredita que eles tinham planos de fugir, informação que a defesa nega. "É uma hipótese, a gente tinha a informação de que era provável que eles enfrentassem uma fuga", afirmou o delegado Ronaldo Tossunian. O advogado de Hytalo afirmou que eles estavam no estado para um encontro de influenciadores.

Hytalo e o marido deixaram a sede do Deic e seguiram para o Instituto Médico Legal. Eles devem passar a noite presos em Carapicuíba, aguardando audiência de custódia.

Fãs, em sua maioria crianças e adolescentes, compareceram à delegacia. Alguns deles estavam com mochilas escolares e pediam para que a polícia "soltasse o Hytalo".

Continua após a publicidade

Entenda o caso

Hytalo e o marido foram presos por suspeita de de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. O influenciador ficará preso em João Pessoa, após audiência de custódia que acontecerá amanhã. Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Isso demonstrou que ele estava tentando obstruir a investigação.
Ana Maria França, promotora ao UOL

Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.

Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades.
Defesa de Hytalo, em nota enviada ao UOL

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.