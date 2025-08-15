Influenciador Hytalo Santos e o marido são presos em São Paulo

Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.

Reafirmamos a inocência de Hytalo Santos, que sempre se colocou à disposição das autoridades.

Defesa de Hytalo, em nota enviada ao UOL

Hytalo e Israel foram presos em São Paulo Imagem: Reprodução de vídeo

Vídeo mostra o momento em que os dois foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e são informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.

Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso tem prejudicado a investigação.

O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.