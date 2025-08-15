Josias: Caso Hytalo mostra que falta disposição para proteger crianças

De alguma forma, isso mostra que, mais do que lei, falta uma certa disposição para proteger crianças nas redes sociais. Com todas as circunstâncias mencionadas sobre o trabalho dele, Hytalo está sob investigação do MP-PB desde o final do ano passado.

Foi necessário um vídeo muito bem feito de um youtuber que tem grande projeção, que chamou tanta atenção que mobilizou o Congresso, o Palácio do Planalto e até o Ministério Público, que estava meio sedado e anestesiado, embora tivesse aberto procedimentos contra Hytalo.

É fato que falta uma legislação mais voltada especificamente para a proteção de crianças nas redes sociais. Mas há uma percepção no Brasil de que, quando a lei existe, funciona como uma cerca: se é forte, o sujeito passa por baixo; se é fraca, passa por cima. Aparentemente, a legislação é frágil. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou a necessidade de o governo evitar um novo conflito com a oposição acerca de uma questão delicada.

Raramente essas comunidades são alcançadas pela lei. É preciso haver muita repercussão para que o MP e o Judiciário entrem em ação. Aqui, neste caso, está demonstrado que quando há o desejo as leis estão aí e podem ser utilizadas. Evidentemente, isso terá que ser aperfeiçoado.