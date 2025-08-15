Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou marceneiro por engano

Decisões ocorreram após o policial militar ser denunciado pelo MP, que também pediu a prisão preventiva dele. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador".

A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias. O UOL tenta contato com a defesa do policial. O espaço está aberto para manifestação.

Morto por engano

Investigação aponta que Guilherme foi morto por engano em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ele trabalhava como marceneiro em uma fábrica de camas e havia acabado de sair do trabalho. A vítima foi atingida pelos disparos quando estava a caminho do ponto de ônibus.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Ao lado do corpo foram encontrados uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.