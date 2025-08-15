Mansão Maromba: Academias de Toguro são suspeitas de furtar água da Sabesp

Já na unidade de Suzano, o prejuízo com o suposto furto de água é de R$ 130 mil. A unidade da Mansão Maromba no endereço está em construção e a irregularidade foi flagrada no mês passado. Segundo consta no BO, foi encontrada uma ligação clandestina para desviar o líquido.

Sabesp calcula prejuízo estimado em R$ 384 mil com as irregularidades nas duas unidades da Mansão Maromba. Em nota ao UOL, o coordenador de perdas comerciais da Sabesp, Gabriel Seibarauskas, disse que a rede de academias é "reincidente" nesse tipo de furto, e afirmou que a concessionária "atua com rigor para garantir o uso legal e responsável dos recursos hídricos, protegendo o sistema de abastecimento e os direitos da população".

Concessionária afirmou que cobrará o prejuízo dos donos da Mansão Maromba. A empresa ressaltou que todas as irregularidades encontradas nas unidades já "foram eliminadas" e o fornecimento de água está regularizado.

O UOL procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir atualizações do caso, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou a Mansão Maromba por e-mail e por WhatsApp, mas não teve resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Furto de água é crime

Furtar água é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A punição varia de dois a oito anos de detenção, além do pagamento de multa.