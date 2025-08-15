Menino de 7 anos é atingido por bala durante aula no Rio: 'Não sou bandido'

Testemunhas relatam que, no momento do incidente, um intenso tiroteio acontecia na área de mata da Gardênia Azul, comunidade que fica no fundo da escola. Em nota, a Polícia Militar negou a realização de uma operação na localidade.

Carlos Cesar Reis Costa, pai da criança, afirmou que o menino está traumatizado e não quer mais voltar para a escola. Também disse que o menino se perguntava o 'motivo' de ter levado um tiro.

'Papai, eu não sou bandido. Por que levei um tiro? O senhor promete que eu não vou morrer?' Ele não quer ir mais para a escola. Ele fala que se voltar para a escola vai ser baleado. Vamos ter que procurar um psicólogo para ele. Carlos Costa, pai do menino

A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma nota lamentando o episódio de violência. O comunicado destaca ainda que situações como essa impactam negativamente as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem.