Por que Hytalo Santos foi preso? Entenda acusações contra o influenciador

Hytalo Santos foi preso na manhã de hoje em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O influenciador é investigado por suspeita de exploração da imagem de menores em vídeos nas redes sociais. Ele estava com o marido, Israel Nata Vicente, e outras pessoas em uma casa alugada.

O que aconteceu

Ele foi preso hoje após ser acusado de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. Hytalo ficará preso em João Pessoa, após audiência de custódia que acontecerá amanhã, em Carapicuíba. Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Nenhum menor de idade estava na residência no momento da prisão. A polícia desconfia que os influencers estavam escondidos na casa, que foi alugada ontem. Oito pessoas estavam na residência, onde foram apreendidos oito celulares e um veículo. Os presos ficaram em silêncio durante a ação.