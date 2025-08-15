Valor da multa do rodízio em SP: saiba quanto é a punição por infração

O motorista comete infração média se não respeitar a norma do rodízio municipal em São Paulo. A multa prevista é de R$ 130,16, além de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Como funciona o rodízio em SP

Alguns veículos ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade. A proibição varia conforme a placa do carro ou o dia da semana.

Nas vias da área vermelha (veja abaixo a imagem) não circulam automóveis e caminhões. Os horários são das 7h às 10h e das 17h às 20h, exceto no feriado.