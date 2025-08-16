Atleta tem perna amputada após ser atropelado por filho de vereadora na BA

O motorista foi autuado por lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa. Nota da Polícia Civil

Cleydson não conseguiu realizar o teste do bafômetro. Agentes da Transalvador, superintendência de trânsito da cidade, informaram à polícia que ele "não conseguiu concluir o teste de alcoolemia realizado por meio de etilômetro". O motorista passou por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica.

Treinador pediu solidariedade. "O pós desse atleta não é só a parte financeira, mas a parte psicológica é muito importante, de estar ali apoiando", disse Marcio Barreto, da assessoria esportiva da qual Emerson faz parte. "Convido todos da comunidade do esporte para que a gente consiga reabilitar esse atleta e dar todo o suporte."

Um atleta que estava em constante evolução, fazendo uma preparação para a maratona da Bahia. Marcio Barreto, treinador de Emerson

Amigo pede respostas. Lucas Pellegatta, que treina com Emerson, publicou um vídeo nas redes sociais em que pede uma posição da vereadora. "Gostaria de saber se a senhora foi dar algum suporte para a família do meu amigo". "Para o teu filho, foram enviados cinco advogados na delegacia para resolver a situação dele, para a audiência de custódia. E para o meu amigo que perdeu a perna, fez ou vai fazer alguma coisa?", questionou.

Vereadora diz que está "inteiramente" à disposição da família. "Estou inteiramente à disposição para oferecer todo o apoio necessário. Minha equipe e eu estaremos ao lado da família e atentos a colaborar, buscando ser presença de solidariedade e respeito neste processo de recuperação", diz trecho da nota divulgada.