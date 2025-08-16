Blogueira do crime, fugiu de feminicídio: quem era Diaba Loira, morta no RJ

Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como "Diaba Loira", narrava a vida no crime para milhares de seguidores nas redes sociais e se alinhou a facções após sofrer uma tentativa de feminicídio. Ela foi morta a tiros na madrugada de ontem no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Criminosa tinha mais de 150 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Ela publicava uma série de fotos fazendo referência à facção TCP (Terceiro Comando Puro), da qual fazia parte após deixar o CV (Comando Vermelho).

Diaba Loira rebateu seguidores do CV em publicação no último dia 3. "Para vocês que estão vindo mandar gracinha, falando do CV. Essa guerra de vocês é perdida. [...] Se tiver cansado de ser obrigado por um 'bagulho' que vocês não querem, obrigado de tipo assim, ser oprimido no bagulho, pula para gente na pureza. Se vir na pureza, se vir na mancada é daquele jeito. [...] A gente pode ter perdido alguém, mas e vocês? Perderam bem mais".