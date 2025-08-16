Menino de 5 anos é baleado no RJ e está internado em estado gravíssimo

Um menino de 5 anos está internado em estado gravíssimo depois de ser baleado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ontem.

O que aconteceu

Homem saiu de veículo atirando. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava na rua Gama no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, quando um homem saiu de um veículo e efetuou diversos disparos. A PM afirma que não havia confronto envolvendo policiais na região no momento.

Um homem de 27 anos também foi atingido. Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi atendido, medicado e recebeu alta hospitalar.