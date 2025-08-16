Assine UOL
Menino de 5 anos é baleado no RJ e está internado em estado gravíssimo

Isabela Aleixo
Do UOL, no Rio
Fachada do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Imagem: Reprodução/Prefeitura de Nova Iguaçu

Um menino de 5 anos está internado em estado gravíssimo depois de ser baleado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ontem.

O que aconteceu

Homem saiu de veículo atirando. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava na rua Gama no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, quando um homem saiu de um veículo e efetuou diversos disparos. A PM afirma que não havia confronto envolvendo policiais na região no momento.

Um homem de 27 anos também foi atingido. Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, ele foi atendido, medicado e recebeu alta hospitalar.

Investigação está em andamento. A 58ª DP (Posse) está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança para apurar sobre o crime. Até o momento, informações sobre o criminoso não foram divulgadas.

Uma outra criança foi baleada dentro de uma escola pública no Rio ontem. O menino de 7 anos estava na aula de educação física quando levou o tiro, em Rio das Pedras, zona oeste da capital. A bala atingiu a criança na região das nádegas, atravessou o corpo, e saiu pela virilha. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e liberado poucas horas depois.

Doze crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio em 2025. Os dados são do instituto Fogo Cruzado. Entre as vítimas, duas morreram e dez ficaram feridas.

