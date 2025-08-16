Arma que matou gari pertence à delegada casada com suspeito, diz perícia

A Corregedoria quer saber se houve omissão de cautela e prevaricação da delegada. A omissão refere-se à falta de cuidado na guarda de armas de fogo. A prevaricação é prevista quando um funcionário público retarda, omite ou pratica indevidamente um ato em prol de interesses pessoais. A reportagem questionou se a delegada deseja se manifestar por meio da assessoria da corporação, mas não teve retorno.

Já Renê está preso desde o dia do crime. Ele nega ter cometido o crime, mas a polícia afirma que "uma gama de provas" o colocam na cena do assassinato, como o carro de luxo que ele dirigia.

Relembre o crime

Renê é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Ele teria se incomodado com espaço que caminhão de lixo ocupava e exigiu que motorista liberasse a via para que ele passasse com seu carro. Ele teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho.

Empresário, então, sacou arma e atingiu na região torácica da vítima. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem (MG), mas não resistiu.