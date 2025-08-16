Legendários: grupo de homens cristãos é atacado por abelhas em Goiás

Evento de quatro dias e três noites terminou hoje. O grupo postou uma série de fotos e vídeos em seu perfil no Instagram, mesmo após o ataque de abelhas. Nenhuma menção ao incidente foi feita.

O UOL tentou contato com os Legendários para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O que são os Legendários?

Grupo cristão voltado para homens visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Em suas redes sociais, o grupo publica vídeos de eventos com pregações religiosas e atividades físicas de impacto. "Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas Deus vai colocar pessoas como estes homens aqui para te dar sustento", diz uma passagem dos exercícios.

Grupo se apresenta como um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades. Essas mudanças ocorreriam por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. "Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como Legendários é de que somos homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus", informa o texto.

Movimento foi fundado em 2015 por pastor da Guatemala. Chepe Tupzu, da Igreja Casa de Deus, é formado em Administração de Empresas e autor do livro A Rota do Caçador (Editora Relevantes), apresentado como um "guia definitivo para homens com fome de conquista".