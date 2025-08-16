Empresa é interditada por suspeita de falsificar medicamento contra câncer

Versões falsificadas seriam distribuídas para clínicas e hospitais Imagem: Divulgação/Anvisa

Fiscais tinham ido ao local antes da operação, mas foram impedidos de entrar. Na última terça-feira, após investigar denúncias, os profissionais estiveram na distribuidora, mas um funcionário não permitiu a entrada.

O registro sanitário de um medicamento é um mecanismo de controle que garante que o produto possui eficácia e segurança comprovadas, tendo passado pelos testes necessários. Quando um medicamento não possui registro, não há como saber a sua procedência e em que condições foi fabricado, nem garantir o que há no conteúdo. Anvisa

Falsificação de remédios pode ser considerada crime hediondo pelo Código Penal. As penas vão de 10 a 15 anos de prisão, principalmente no caso de medicamentos chamados de life saving, ou seja, que são altamente importantes e podem salvar a vida dos pacientes.

Denúncias

Empresa começou a ser investigada após denúncias de hospitais. Em junho, uma unidade de saúde de Palmas (TO) registrou uma queixa técnica sobre problemas com frascos do lote SO48607 do Keytruda. A nota fiscal não informava o lote nem a validade do medicamento e havia problemas no transporte do produto, sem controle de temperatura. Além disso, as embalagens tinham aspecto diferente das embalagens usuais.