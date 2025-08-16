Justiça da Paraíba nega pedido de liberdade a Hytalo Santos e marido

As prisões foram decretadas pela Justiça da Paraíba. O juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), argumentou que eles poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil. O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para "destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas".

O UOL tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Justiça de SP manteve prisão do casal hoje

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão preventiva da prisão de ambos em audiência de custódia. "Foi realizada apenas para verificar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. Eles permanecem presos", informou.

Hytalo e Israel foram presos ontem enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.