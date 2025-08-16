Justiça da Paraíba nega pedido de liberdade a Hytalo Santos e marido

A Justiça da Paraíba negou hoje a liberdade ao influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como MC Euro.
O que aconteceu
Defesa do casal entrou com pedido de habeas corpus, mas o pedido liminar foi negado. A informação foi divulgada inicialmente pela GloboNews e confirmada pelo UOL. O caso está sob segredo de justiça. Hytalo e Israel foram presos a pedido do Ministério Público por suspeita de exploração sexual infantil nas redes sociais.
No pedido de liberdade, os advogados da dupla argumentaram que a investigação sobre o caso existe desde 2020. Eles alegaram que, por isso, não haveria justificativa legal para decretar a prisão preventiva neste momento. "Entendemos que os fatos já vinham sendo apurados há algum tempo e nunca foi vista nenhuma irregularidade pelo Ministério Público", afirmou o advogado Sean Abib.
As prisões foram decretadas pela Justiça da Paraíba. O juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), argumentou que eles poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil. O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para "destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas".
O UOL tenta contato com a defesa do casal. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.
Justiça de SP manteve prisão do casal hoje
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão preventiva da prisão de ambos em audiência de custódia. "Foi realizada apenas para verificar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. Eles permanecem presos", informou.
Hytalo e Israel foram presos ontem enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Na quarta-feira, ele não tinha sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.
Vídeo mostra o momento em que os dois foram detidos. Nas imagens divulgadas pelo Departamento de Investigação Criminal Hytalo e Israel falam os próprios nomes e são informados de que a polícia está cumprindo um mandado de prisão do estado da Paraíba.
Hytalo Santos é investigado pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso tem prejudicado a investigação.
Os perfis do influenciador foram derrubados das redes sociais e ele foi proibido de ter contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública. As investigações começaram no final de 2024 após denúncias de vizinhos.
(Com Estadão Conteúdo)
