Idoso morre após mal súbito no Pico dos Marins, em SP

Um idoso de 65 anos morreu hoje após passar mal no Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo.
O que aconteceu
Ele fazia uma trilha no momento do mal súbito, informou o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, o homem foi atendido por pessoas que estavam com ele.
Bombeiros foram acionados e constataram a morte. Equipe chamou a Polícia Militar, que retirou o corpo de helicóptero.
Idoso foi levado em uma das viaturas dos bombeiros ao IML.
