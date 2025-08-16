Assine UOL
Cotidiano

Idoso morre após mal súbito no Pico dos Marins, em SP

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Pico dos Marins
Pico dos Marins Imagem: Daniel Nunes Gonçalves/UOL

Um idoso de 65 anos morreu hoje após passar mal no Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Ele fazia uma trilha no momento do mal súbito, informou o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, o homem foi atendido por pessoas que estavam com ele.

Bombeiros foram acionados e constataram a morte. Equipe chamou a Polícia Militar, que retirou o corpo de helicóptero.

Idoso foi levado em uma das viaturas dos bombeiros ao IML.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.