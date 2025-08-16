Assine UOL
Cotidiano

PM que matou marceneiro com tiro na cabeça 'por engano' é preso em SP

Beatriz GomesPedro Vilas Boas e Luana Takahashi
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Guilherme Dias Santos Ferreira, que era marceneiro, foi morto quando saía do trabalho em Parelheiros
Guilherme Dias Santos Ferreira, que era marceneiro, foi morto quando saía do trabalho em Parelheiros Imagem: Reprodução/Facebook

O policial militar Fabio Anderson Pereira de Almeida, réu pelo assassinato do marceneiro Guilherme Dias Santos Ferreira com um tiro na cabeça, foi preso na madrugada de hoje, apurou o UOL. O crime ocorreu em Parelheiros, na capital paulista, no começo do mês passado.

O que aconteceu

Prisão foi realizada após a Justiça emitir ontem o mandado de prisão preventiva (por tempo indeterminado) do agente. Fábio foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.

Justiça também manteve a prisão dele em audiência de custódia. A defesa do policial militar não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

As investigações do caso seguem no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para encaminhar o inquérito à Justiça.

Justiça tornou PM réu

Justiça disse que as informações do inquérito policial até o momento dão indícios de que o agente cometeu o crime. A juíza Paula Marie Konno afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que "a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública".

Também foi autorizado o exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência. O MP havia solicitado a extração das mensagens enviadas e recebidas por Guilherme no dia dos fatos, mas o judiciário negou e afirmou que a quebra de dados deve ser solicitada em um pedido específico.

MP denunciou Fabio nesta semana. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador". A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias.

Morto 'por engano'

Investigação aponta que Guilherme foi morto "por engano" em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O policial militar Fabio sofreu uma tentativa de roubo de sua motocicleta, cometida por dois criminosos. O agente reagiu e disparou contra os bandidos, que fugiram.

Continua após a publicidade

Segundo o MP, minutos depois do crime, Fabio viu Guilherme correndo do outro lado da rua. A vítima havia acabado de sair do local de trabalho e corria para pegar o ônibus. Então, o PM foi em direção de Guilherme, disparou três vezes na direção das costas do trabalhador, que foi atingido na cabeça e morreu por traumatismo cranioencefálico. Uma mulher também foi ferida, mas sobreviveu.

Pouco antes do crime, ele avisou a esposa que já estava indo embora. Nas redes sociais, também publicou uma foto batendo o ponto no trabalho.

Perto do corpo foi encontrada uma mochila com uma marmita, talheres, um livro e a roupa de trabalho. "Só porque é um jovem negro, preto e estava correndo para pegar o ônibus, [ele] atirou. O que é isso? Que mundo é esse? Era o único jovem preto que estava no meio [do ponto] e foi atingido. A gente quer esse policial na cadeia, ele tem que pagar. Está solto, pagou a fiança que, para ele, não é nada", lamentou a esposa da vítima.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.