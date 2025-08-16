PM que matou marceneiro com tiro na cabeça 'por engano' é preso em SP

As investigações do caso seguem no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para encaminhar o inquérito à Justiça.

Justiça tornou PM réu

Justiça disse que as informações do inquérito policial até o momento dão indícios de que o agente cometeu o crime. A juíza Paula Marie Konno afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que "a custódia se mostra necessária para garantia da ordem pública".

Também foi autorizado o exame de corpo de delito de outra vítima atingida pelo policial na ocorrência. O MP havia solicitado a extração das mensagens enviadas e recebidas por Guilherme no dia dos fatos, mas o judiciário negou e afirmou que a quebra de dados deve ser solicitada em um pedido específico.

MP denunciou Fabio nesta semana. O promotor Everton Luiz Zanella escreveu no pedido que o agente demonstrou descompasso com a função pública ao atingir, pelas costas, um trabalhador que corria para pegar um ônibus e pensar que ele "poderia ser um roubador". A defesa do PM deve apresentar a resposta à acusação em 10 dias.

Morto 'por engano'

Investigação aponta que Guilherme foi morto "por engano" em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O policial militar Fabio sofreu uma tentativa de roubo de sua motocicleta, cometida por dois criminosos. O agente reagiu e disparou contra os bandidos, que fugiram.