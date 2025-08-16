Assine UOL
Cotidiano

PM é roubado em São Paulo, mas sobrevive após arma de bandido falhar; veja

Pedro Vilas Boas e Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em

Um policial militar que estava de folga foi vítima de uma tentativa de latrocínio hoje na Vila Maria, zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo mostra os três criminosos abordando o policial. Ele reage ao assalto e é agredido pelos bandidos.

Um dos assaltantes tenta atirar contra a vítima, mas a arma falha. O grupo fugiu em três motos e levou pertences do policial. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) não detalhou o que foi roubado.

Policial foi socorrido ao pronto-socorro com ferimentos na cabeça. Polícia tenta identificar e localizar os criminosos.

