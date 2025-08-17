Empresário trabalhou e passeou com cães após matar gari, mostram imagens

Imagens de câmera de segurança mostram que o empresário Renê da Silva Nogueira Junior foi ao trabalho e passeou com dois cachorros dele após matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 11. Os vídeos foram divulgados hoje pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

O crime aconteceu por volta das 9h do dia 11. Cerca de uma hora e meia depois, ele aparece caminhando e falando com funcionários no local de trabalho.

Ele deixa o trabalho no horário do almoço e chega em casa às 13h37. Renê foi flagrado por uma câmera de segurança guardando uma arma na mochila.