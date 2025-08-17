TJ-SP manda prefeitura indenizar família que cavou sepultura de parente

A Justiça paulista condenou a Prefeitura de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, a indenizar em R$ 90 mil uma família que cavou por conta própria a sepultura de um parente no cemitério municipal por falta de coveiro. Cabe recurso.

O que aconteceu

"Omissão" da administração municipal levou a "situação humilhante, vexatória e macabra", diz decisão da Justiça. No despacho, publicado nesta semana, o juiz afirma que o ocorrido configura uma "grave ofensa à dignidade da pessoa humana e ao respeito aos mortos".