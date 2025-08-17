MP-SP investiga mais cinco auditores em caso Ultrafarma e Fast Shop, diz TV

O promotor João Ricupero já havia adiantado ao UOL News que outras empresas poderiam estar envolvidas. "O que a gente verifica é que o esquema não se restringiu a essas duas companhias que foram alvo da operação", disse na última quinta-feira.

Soltura

Na sexta-feira, a Justiça de São Paulo autorizou a soltura do dono da Ultrafarma e do executivo da Fast Shop. A liberdade de Sidney Oliveira e Mario Otavio Gomes ocorreu após pagamento de fiança no valor de R$ 25 milhões, cada.

A prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto foi prorrogada. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção.

Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, também permanecerá preso. A prisão de Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, foi convertida em domiciliar. O marido dela, Celso Éder Gonzaga de Araújo, segue preso.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária.