Mãe, filha e amiga são achadas mortas com marcas de faca em praia de Ilhéus

Duas professoras e a filha de uma delas foram encontradas mortas em Ilhéus (BA) ontem, após terem desaparecido quando saíram para passear com um cachorro.

O que aconteceu

Professoras Alexsandra Oliveira Suzart, 45, e Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha de Maria Helena, Mariana Bastos da Silva, 20, tinham sido vistas pela última vez na tarde de anteontem. Segundo a Polícia Civil da Bahia, as três saíram para caminhar com um cachorro na Praia dos Milionários, na área turística da cidade, onde moravam.

Corpos tinham marcas de facadas. Eles foram encontrados ontem em um matagal na Praia do Sul, vizinha à dos Milionários.