Risco de cair e trincheira do tráfico: prédio 'Caveirão' assombra vizinhos

O "Caveirão", como é conhecido o prédio inacabado de 24 andares na Rua do Carmo, centro de São Paulo, pode desabar em meio a casas e comércios, segundo vistoria feita pela prefeitura. Porém, o tráfico de drogas instalado no edifício da década de 1960 preocupa mais os comerciantes da região do que o risco de queda.

O que aconteceu

Na quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo anunciou que começou o processo de demolição. Subprefeitura da Sé assinou contrato com a empresa que fará a demolição.

"Nunca caiu", minimizou Aline Silva, que trabalha na mesma rua do prédio. "Só em dias de chuva que fico mais preocupada, mas, de resto, é o normal. O pessoal que mora aqui há muito tempo diz que sempre falam que vai cair, demolir, mas ele continua aí", justificou ao UOL.