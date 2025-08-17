Assine UOL
Turista dos EUA é esfaqueada durante assalto em praia de Niterói

Do UOL, no Rio
Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio
Praia de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio Imagem: Prefeitura de Niterói

Uma turista norte-americana foi vítima de um assalto e ficou ferida após ser esfaqueada ontem na praia de Icaraí, em Niterói (RJ).

O que aconteceu

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Agentes da PM tentaram localizar os responsáveis pelo crime.

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 77ª DP (Niterói) e encaminhada à Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).

Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança. De acordo com a corporação, outras diligências também estão em andamento para identificar os autores do crime.

