Falha de comunicação afeta ao menos 20 voos de aeroportos do Sul e Sudeste

Problema durou 45 minutos, segundo a Força Aérea Brasileira. Em nota enviada ao UOL, a FAB informou que a queda nas frequências de comunicação foi registrada às 10h30 e o problema foi solucionado às 11h15.

No aeroporto de Curitiba, o problema afetou a frequência de comunicação do controle de aproximação. Segundo a Motiva, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Afonso Pena, a comunicação foi reestabelecida e as operações foram normalizadas ainda pela manhã. A concessionária não disse quantos voos foram afetados.

No Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, dois voos foram impactados, e no Galeão, sete voos ficaram atrasados. As informações são da Infraero e do RIOgaleão, que administram os locais.

Em São Paulo, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos também tiveram problemas. O primeiro teve quatro chegadas e três partidas canceladas por causa da falha. A administração do segundo disse apenas que quatro voos foram afetados, sem detalhar se estavam chegando ou partindo.

Todos os aeroportos que tiveram problemas afirmaram que situação foi normalizada ainda pela manhã. O UOL buscou aeroportos de Vitória, Porto Alegre, Florianópolis e Belo Horizonte, que não se manifestaram até o momento. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

FAB não identificou o que causou a falha. O órgão disse que apura a causa das quedas de frequência.