Assine UOL
Cotidiano

Advogado deixa a defesa de empresário suspeito de matar gari em BH

Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Empresário Renê Silva foi preso por suspeita de atirar em gari em Belo Horizonte
Empresário Renê Silva foi preso por suspeita de atirar em gari em Belo Horizonte Imagem: Reprodução de redes sociais

O advogado que defendia o empresário Renê da Silva Nogueira Junior, preso sob suspeita de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixou o caso. O crime ocorreu no último dia 11.

O que aconteceu

O advogado Leonardo Salles disse ao UOL que deixou o caso por "motivo de foro íntimo". Em nota, ele explicou que a decisão ocorreu hoje após conversar reservadamente com Renê, que está preso desde o dia do crime.

A reportagem apurou que o pedido de renúncia da defesa foi juntado ao processo nesta tarde. O empresário, detido preventivamente (por tempo indeterminado), nega ter cometido o assassinato, mas a polícia afirma haver "uma gama de provas" de que ele é o responsável pelo crime.

A nova defesa de Renê não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Pistola calibre .380 pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê. Exames periciais confirmaram que essa foi a arma usada para matar Laudemir.

Continua após a publicidade

Arma era de uso pessoal de Ana Paula, que afirmou não ter envolvimento no crime cometido pelo marido. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da servidora. A corporação quer determinar se ela deixava a arma em um local de fácil acesso ao marido. Até o momento, ela não é suspeita de nenhum crime e segue com suas funções como delegada. A defesa da delegada não foi achada para pedido de posicionamento. O espaço também segue aberto para manifestação.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.