Governo de SP é condenado a indenizar família de encanador morto pela PM

O soldado afirmou que tentou abordar um suspeito que acabou fugindo. Durante a perseguição, teria entrado em luta corporal com o homem que teria tentado pegar sua arma. Por isso, o policial disse que deu dois disparos. Testemunhas, contudo, relataram que Marco Antônio atirou enquanto o suspeito corria.

Vítima morreu com nota do mercado nas mãos

A juíza Natalia Assis Mascarenhas, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Osasco, considerou que ficou comprovada a responsabilidade do Estado na morte de Ismael.

Observo ainda que a vítima saía de um mercado quando foi atingido por projétil de arma de fogo, estando inclusive com a nota do mercado em mãos. Nesse contexto, inegável a dor da esposa e do filho menor, mormente porque a vítima em nada deu causa ao óbito, exacerbando a dor da perda desses familiares

Juíza Natalia Assis Mascarenhas, em decisão sobre o caso

Para a viúva de Ismael, que pediu para ter a identidade preservada, a condenação do Estado era esperada. "Meu filho é como eu: não somos de demonstrar muito o que sentimos, mas só Deus sabe como temos levado a vida nesse período. Na verdade, ele ainda nem entende direito sobre o assunto. Eu apenas respondo às perguntas que ele me faz, seguindo a orientação do psicólogo", disse.

Ao UOL, o advogado Felipe dos Anjos, que a representa no processo, disse que estão avaliando a possibilidade de recurso, já que consideraram o valor insuficiente e desproporcional diante da gravidade do ocorrido. "Trata-se de uma falha grave, que impôs à família da vítima uma dor irreparável. Ainda que nenhuma indenização seja capaz de compensar a perda de uma vida, o dever de reparar é inegável diante da responsabilidade civil reconhecida", afirmou em nota.