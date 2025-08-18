Hytalo não tentou fugir, diz defesa: 'Viajou a SP antes do caso vir à tona'

O que aconteceu é que alguém foi na casa para fazer a manutenção diária, colocou máquina para lavar e aí se criou a hipótese que está ocorrendo que não corresponde à realidade dos fatos.

Sean Abib, advogado de Hytalo Santos

Hytalo e Israel foram presos na sexta-feira (15) enquanto dormiam em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.

Dias antes, ele não havia sido encontrado em sua casa, em João Pessoa (PB), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Mas equipamentos foram retirados, o que motivou o pedido de prisão.

Hytalo e seu marido foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os influenciadores deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos, até então, na cadeia do 1ºDP de Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O advogado Sean Abib esclareceu que a defesa de Hytalo ainda não definiu sua estratégia, já que recebeu acesso ao processo apenas na tarde de hoje.