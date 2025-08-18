Hytalo Santos chora ao ser transferido com marido para presídio em SP

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como MC Euro, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
O que aconteceu
Os influenciadores, investigados por exploração sexual infantil, deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos, até então, na cadeia do 1ºDP de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles haviam sido presos na cidade na última semana.
Fotógrafos registraram o momento da transferência dos dois. Hytalo aparentou estar abalado, e saiu chorando.
Os influenciadores ficarão no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros até decisão da Justiça para transferência os detidos para a Paraíba. Ambos estavam presos na cadeia pública de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, desde sexta-feira (15) após uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão preventiva.
O casal é investigado por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. O Ministério Público da Paraíba levou em consideração os vídeos publicados por Hytalo Santos nas redes sociais em que adolescentes aparecem em vídeos em performances de danças sensuais e até se beijando.
O UOL tenta contato com a defesa de Hytalo Santos e MC Euro. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.
