Hytalo Santos chora ao ser transferido com marido para presídio em SP

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Natã Vicente, conhecido como MC Euro, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Os influenciadores, investigados por exploração sexual infantil, deram entrada no complexo de detenção provisória na tarde de hoje. Ambos estavam detidos, até então, na cadeia do 1ºDP de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles haviam sido presos na cidade na última semana.

Fotógrafos registraram o momento da transferência dos dois. Hytalo aparentou estar abalado, e saiu chorando.