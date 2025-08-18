Adolescente faz vídeo em apoio a Hytalo Santos e critica pai; mãe publica

Influenciadora mirim também negou acusações contra Hytalo. O influenciador e seu marido, Israel Natã Vicente, foram presos na última sexta-feira, em Carapicuíba, na grande São Paulo. Eles são acusados de exploração e exposição de menores.

Hoje, ver tudo o que acontece com ele, me machuca muito. Eu sei o que ele foi e é para mim, eu sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando: que explora criança, que dá bebida para criança. Ele não faz nada disso. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho, e ajudar as pessoas.

Adolescente que atuava em vídeos com Hytalo Santos

Entenda o caso

Hitalo José Santos Silva, conhecido como Hytalo Santos, virou assunto após ser exposto pelo youtuber Felca como alguém que explora menores. O vídeo de 50 minutos, intitulado "adultização", já tem mais de 45,6 milhões de visualizações.

Felca expôs o influenciador mostrando vídeos em que adolescentes fazem danças sensuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo exibe os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

Hytalo tem 28 anos e nasceu em Cajazeiras, na Paraíba. Desde 2020, ele produz vídeos para o YouTube com a "Turma do Hytalo", um grupo de menores de idade que ele chama de "filhos". Sua conta no Instagram tinha mais de 17 milhões de seguidores.