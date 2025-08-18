PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

A Polícia Militar realizou na manhã de hoje uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, com apoio dos batalhões da Maré e do Méier.

O que aconteceu

Operação prendeu quatro homens e apreendeu quatro fuzis, três granadas, quatro rádios e drogas, segundo a Polícia Militar. Em nota, a PM informa que a ação tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região e a retirar as barricadas que dificultam a circulação de moradores e o patrulhamento policial.

Quatro homens e dois adolescentes que atacavam os ônibus na região da Ilha do Governador foram detidos pelo Batalhão da Polícia de Choque. A operação segue em andamento.