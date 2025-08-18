PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

A Polícia Militar realizou na manhã de hoje uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, com apoio dos batalhões da Maré e do Méier.
O que aconteceu
Operação prendeu quatro homens e apreendeu quatro fuzis, três granadas, quatro rádios e drogas, segundo a Polícia Militar. Em nota, a PM informa que a ação tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região e a retirar as barricadas que dificultam a circulação de moradores e o patrulhamento policial.
Quatro homens e dois adolescentes que atacavam os ônibus na região da Ilha do Governador foram detidos pelo Batalhão da Polícia de Choque. A operação segue em andamento.
Durante a ação, ao menos 12 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas e um foi incendiado (B28623 - 921 - Ribeira x Bancários), de acordo com o Rio Ônibus. Em 2025, 99 coletivos já foram sequestrados e três incendiados. Além disso, 19 linhas tiveram seus itinerários impactados
Ônibus sequestrados e utilizados como barricadas
- B28623 - 921 Ribeira x Bancários
- B28618 - 326 Bancários x Candelária
- B28560 - 696 Praia do Dendê x Meier
- B28702 - 2344 Bancários x Castelo
- B28537 - 326 Bancários x Candelária
- B32726 - 323 Bananal x Castelo
- B10144 - 323 Bananal x Castelo
- B10150 - 323 Bananal x Castelo
- B10116 - 328 Bananal x Candelária
- B10001 - 635 Bananal x Saens Pena
- B10041 - 910 Bananal x Irajá - Via Fundão
- B28728 - 2344 Bancários x Castelo
Linhas impactadas na região
- 321 - Bancários x Castelo - Via Linha Vermelha
- 323 - Bananal x Castelo - Via Cacuía/ Linha Vermelha
- 326 - Bancários x Candelária - Via Portuguesa
- 327 - Ribeira x Castelo - Via Cocotá/ Linha Vermelha
- 328 - Bananal x Candelária - Via Cacuía
- 329 - Bancários x Candelária - Via Praia da Rosa
- SP329 - Bancários / Praia da Rosa x BRT Fundão
- SPB326 - Bancários x BRT Fundão
- 492 - Bancários x Copacabana - Via Linha Vermelha/ Túnel Marcelo Alencar/ Aterro
- 634 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/ Bonsucesso
- 635 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/Linha Vermelha
- 696 - Méier x Praia do Dendê - Via Jacaré/ Av. Brasil
- 901 - Bonsucesso x Ribeira - Via Jardim Guanabara
- SV901 - Bonsucesso x Bananal - Via Cacuia
- 910 - Bananal x Irajá - Via Fundão
- 921 - Bancários x Ribeira
- SV921 - Bancários x Ribeira
- 925 - Bancários x Aeroporto - Via Área de Apoio
- 2344 - Bancários x Castelo - Via Linha Vermelha/ Av. Pres.Vargas
