PM faz operação no Rio; traficantes sequestram ônibus para uso em barricada

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Ônibus são sequestrados e usados como barricada na Ilha do Governador, próximo ao Morro de Dendê
Ônibus são sequestrados e usados como barricada na Ilha do Governador, próximo ao Morro de Dendê Imagem: Redes Sociais

A Polícia Militar realizou na manhã de hoje uma operação no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, com apoio dos batalhões da Maré e do Méier.

O que aconteceu

Operação prendeu quatro homens e apreendeu quatro fuzis, três granadas, quatro rádios e drogas, segundo a Polícia Militar. Em nota, a PM informa que a ação tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região e a retirar as barricadas que dificultam a circulação de moradores e o patrulhamento policial.

Quatro homens e dois adolescentes que atacavam os ônibus na região da Ilha do Governador foram detidos pelo Batalhão da Polícia de Choque. A operação segue em andamento.

Durante a ação, ao menos 12 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas e um foi incendiado (B28623 - 921 - Ribeira x Bancários), de acordo com o Rio Ônibus. Em 2025, 99 coletivos já foram sequestrados e três incendiados. Além disso, 19 linhas tiveram seus itinerários impactados

Ônibus sequestrados e utilizados como barricadas

  • B28623 - 921 Ribeira x Bancários
  • B28618 - 326 Bancários x Candelária
  • B28560 - 696 Praia do Dendê x Meier
  • B28702 - 2344 Bancários x Castelo
  • B28537 - 326 Bancários x Candelária
  • B32726 - 323 Bananal x Castelo
  • B10144 - 323 Bananal x Castelo
  • B10150 - 323 Bananal x Castelo
  • B10116 - 328 Bananal x Candelária
  • B10001 - 635 Bananal x Saens Pena
  • B10041 - 910 Bananal x Irajá - Via Fundão
  • B28728 - 2344 Bancários x Castelo

Linhas impactadas na região

  • 321 - Bancários x Castelo - Via Linha Vermelha
  • 323 - Bananal x Castelo - Via Cacuía/ Linha Vermelha
  • 326 - Bancários x Candelária - Via Portuguesa
  • 327 - Ribeira x Castelo - Via Cocotá/ Linha Vermelha
  • 328 - Bananal x Candelária - Via Cacuía
  • 329 - Bancários x Candelária - Via Praia da Rosa
  • SP329 - Bancários / Praia da Rosa x BRT Fundão
  • SPB326 - Bancários x BRT Fundão
  • 492 - Bancários x Copacabana - Via Linha Vermelha/ Túnel Marcelo Alencar/ Aterro
  • 634 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/ Bonsucesso
  • 635 - Bananal x Saens Peña - Via Fundão/Linha Vermelha
  • 696 - Méier x Praia do Dendê - Via Jacaré/ Av. Brasil
  • 901 - Bonsucesso x Ribeira - Via Jardim Guanabara
  • SV901 - Bonsucesso x Bananal - Via Cacuia
  • 910 - Bananal x Irajá - Via Fundão
  • 921 - Bancários x Ribeira
  • SV921 - Bancários x Ribeira
  • 925 - Bancários x Aeroporto - Via Área de Apoio
  • 2344 - Bancários x Castelo - Via Linha Vermelha/ Av. Pres.Vargas

