Qual a placa do rodízio em SP amanhã? Veja restrições para terça (19)

O rodízio municipal de veículos em São Paulo acontece de segunda-feira a sexta-feira. Amanhã, terça-feira (19), a norma impede a circulação de automóveis com finais de placa 3 e 4.

Como funciona o rodízio em SP

Alguns veículos ficam impedidos de circular no centro expandido da cidade. A proibição varia conforme a placa do carro ou o dia da semana.

Nas vias da área vermelha (veja abaixo a imagem) não circulam automóveis e caminhões. Os horários são das 7h às 10h e das 17h às 20h, exceto no feriado.