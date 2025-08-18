Segurança é preso ao tentar vender por R$ 5.000 vídeo de fábrica explodindo

Homem teve celular apreendido e foi liberado. Ele assinou um termo de compromisso e vai responder por violação de sigilo profissional.

A identidade do homem não foi divulgada pela polícia, por isso, o UOL não teve acesso à defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Enaex afirmou que não compactua com atitude e disse que atua junto à empresa terceirizada e à polícia para responsabilizar o homem pelos atos. A empresa também ressaltou que gravações do sistema de segurança foram entregues de forma exclusiva às autoridades envolvidas nas investigações do crime.

Imagens das câmeras e conteúdo dos depoimentos de testemunhas seguem sob sigilo, diz polícia. A PCPR informou que a investigação não foi prejudicada pela tentativa de venda das imagens.

Explosão deixou nove mortos

Nove pessoas morreram após explosão em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente foi por volta das 5h50 da terça-feira (12), mas somente no final da tarde os corpos das vítimas foram localizados e identificados.