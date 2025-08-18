Tem rodízio em SP amanhã, terça-feira (19)? Entenda regras para circulação

Finais de placa 1 e 2 - Rodízio às segundas-feiras

Finais de placa 3 e 4 - Rodízio às terças-feiras

Finais de placa 5 e 6 - Rodízio às quartas-feiras

Finais de placa 7 e 8 - Rodízio às quintas-feiras

Finais de placa 9 e 0 - Rodízio às sextas-feiras

Os horários são fixos. A proibição ocorre das 7h às 10h e das 17h às 20h. Fora desses períodos, não há restrição para circular.

A área de aplicação é delimitada por grandes avenidas e marginais. Fazem parte: Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Salim Farah Maluf, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Afonso D'Escragnole Taunay, Viaduto Grande São Paulo e Avenida das Juntas Provisórias.

Mapa dos limites do rodízio de veículos em São Paulo, chamado de mini-anel ou centro expandido Imagem: Reprodução/CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

A multa é prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A infração para quem respeitar o rodízio é média, com valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

A norma tem exceções. Motocicletas, transporte coletivo, escolar, guinchos autorizados e veículos de emergência não estão sujeitos ao rodízio.