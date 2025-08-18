Tem rodízio em SP hoje? Entenda regras para circulação nesta segunda-feira

O rodízio municipal de veículos é uma medida da Prefeitura de São Paulo para reduzir o trânsito nos horários de pico. A regra restringe a circulação de carros e caminhões no centro expandido da cidade. Nesta segunda-feira não podem circular veículos com placas terminadas em 1 e 2.

Como funciona o rodízio em São Paulo?

De segunda a sexta-feira, cada dia é destinado a dois finais de placa. Nesses dias, os veículos com os números correspondentes não podem circular no centro expandido.

Calendário do rodízio: