Tem rodízio em SP hoje? Entenda regras para circulação nesta segunda-feira

O rodízio municipal de veículos é uma medida da Prefeitura de São Paulo para reduzir o trânsito nos horários de pico. A regra restringe a circulação de carros e caminhões no centro expandido da cidade. Nesta segunda-feira não podem circular veículos com placas terminadas em 1 e 2.
Como funciona o rodízio em São Paulo?
De segunda a sexta-feira, cada dia é destinado a dois finais de placa. Nesses dias, os veículos com os números correspondentes não podem circular no centro expandido.
Calendário do rodízio:
- Segundas-feiras: placas com final 1 e 2
- Terças-feiras: placas com final 3 e 4
- Quartas-feiras: placas com final 5 e 6
- Quintas-feiras: placas com final 7 e 8
- Sextas-feiras: placas com final 9 e 0
Horários: a restrição vale das 7h às 10h e das 17h às 20h. Fora desses períodos — das 10h01 às 16h59 e após as 20h — não há impedimento para circular.
Área de aplicação: o rodízio é válido no chamado centro expandido, que inclui bairros centrais e parte das zonas Oeste, Sul, Leste e Norte, delimitados por importantes avenidas e marginais (veja mapa abaixo):
- Marginal do Rio Tietê
- Marginal do Rio Pinheiros
- Avenida dos Bandeirantes
- Avenida Salim Farah Maluf
- Complexo Viário Maria Maluf
- Avenida Afonso D'Escragnole Taunay
- Viaduto Grande São Paulo
- Avenida das Juntas Provisórias
Penalidades: descumprir a regra é infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Exceções: a norma não vale para motocicletas, transporte coletivo, transporte escolar, guinchos autorizados e veículos de socorro, salvamento, polícia e outros previstos em lei.
Histórico: o rodízio foi implantado em 1997 com o objetivo de reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade na cidade. Leia aqui outras dúvidas a respeito da norma.
