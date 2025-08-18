Assine UOL
Médica, tio e sobrinho morrem após acidente em rodovia de SP

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro
Maria Vitoria, médica que morreu em acidente em SP
Maria Vitoria, médica que morreu em acidente em SP Imagem: Reprodução/ Instagram/ @mariavitoriaferrari

Três pessoas morreram após uma colisão frontal entre dois carros em Morro Agudo, interior de São Paulo. O acidente matou uma médica, de 35 anos, um homem, de 43, e seu sobrinho, de 17.

O que aconteceu

A colisão aconteceu neste domingo (17), por volta das 15h, na Rodovia Orlando Prado Diniz Junqueira, a mais movimentada da região. De acordo com o boletim de ocorrência, a batida envolveu um Toyota Corolla e um Chevrolet Onix.

Todas as vítimas morreram na hora. O Corolla, que chegou a pegar fogo por conta do acidente, era conduzido pela médica Maria Vitoria Nogueira, de 35 anos. Já no Onix estavam Geraldo Pereira Barbosa, 43 anos, e seu sobrinho Caique Santos da Silva de 17 anos.

A Rodovia ficou interditada até o início da noite de domingo para o trabalho de resgate e dos bombeiros. Nesse meio tempo, o trânsito foi desviado para o acostamento.

Em nota, a Polícia Civil disse que vai investigar as circunstâncias da colisão. O trabalho será feito com o auxílio da perícia.

