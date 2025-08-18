Dono da Farma Conde diz que Ultrafarma sonegava 60% das vendas, mostra TV

O antigo dono da rede de farmácias Farma Conde afirmou, em delação ao MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que a concorrente Ultrafarma sonegava até 60% das suas vendas. A informação foi divulgada ontem pelo Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Segundo Manoel Conde Neto, preços praticados pela concorrente eram "inexplicáveis". "Estava na cara que a sonegação lá era e é até hoje muito grande", afirmou em delação.